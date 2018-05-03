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В пятницу в жилых домах на окраине Рязани отключат электричество
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В пятницу в жилых домах на окраине Рязани отключат электричество 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
В связи с реконструкцией окружной дороги в Рязани отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации.
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