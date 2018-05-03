Многофункциональный комплекс с оздоровительным центром построили на востоке столицы

Он находится недалеко от жилых корпусов микрорайона Кожухово. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Комплекс общей площадью 4,3 тысячи квадратных метров возведен на пустовавшем прежде земельном участке вблизи крупного жилого массива. Сейчас на территории проводятся работы по благоустройству, он готовится к вводу в ближайшее время", — цитирует его слова портал мэра и правительства Москвы

На первом и втором этажах здания разместятся торговые помещения. Оздоровительный центр будет находиться на третьем этаже. Там оборудованы баня, сауна, зал с купелью и душевыми, процедурные кабинеты, ресторан и бар.

Для удобства посетителей на подземном этаже размещена парковка для 24 машин и автомойка. Еще одна парковка на 30 машиномест, в том числе для маломобильных граждан, будет находиться рядом с центром.

Ранее сообщалось, что на востоке столицы в ближайшее время также построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Здание площадью порядка четырех тысяч квадратных метров появится разместится на улице Халтуринская, владение 9, строение 1. На первом этаже будет диагностический центр, на втором — бассейн с раздевалками и душевыми, на третьем — раздевалки, а также студия сайкла и антигравити. Тренажерный зал и два помещения для групповых занятий — на четвертом.

Фасады будут выполнены в темно-серой гамме, с чередованием светопрозрачных и глухих частей. Для автомобилистов организуют парковку на 11 машиномест.