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Инженеры ЦВО весной взорвали 160 тысяч кв. метров льда для защиты поселков от паводка
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Инженеры ЦВО весной взорвали 160 тысяч кв. метров льда для защиты поселков от паводка 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Инженеры Центрального военного округа (ЦВО) подорвали более 160 тысяч квадратных метров льда на реках в регионах Урала, Сибири и Поволжья во время весеннего половодья. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе округа.
"Военные инженеры использовали более четырех тонн тротила, взорвали в общей сложности 160 тысяч квадратных метров льда. В частности, работы проведены на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области, чтобы защитить от ледохода мосты региона, а также предотвратить подтопление населенных пунктов. Аналогичные действия в Алтайском крае на реке Бия и на реке Белая в Башкирии предупредили паводок в 20 поселках. Подрывная группа в Республике Татарстан расчистила реку Бирля от ледяных заторов, что заметно снизило уровень поднявшейся воды", — сказали в пресс-службе.
Всего в адрес командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина поступило 10 обращений от регионов с просьбой оказания помощи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. «Это на шесть обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года», — пояснили в округе.
Ранее ТАСС сообщал, что для борьбы с кризисными ситуациями на Урале, в Поволжье и Сибири Центральный военный округ подготовил группировку сил и средств в составе 27 подрывных групп, восьми эвакуационно— спасательных команд и четырех понтонных подразделений.
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