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Шестилетняя девочка погибла под обломками здания во Владимирской области
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Шестилетняя девочка погибла под обломками здания во Владимирской области 

Авторадио 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Расследованием трагедии сейчас занимается полиция, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, пишет РИА Новости. Ребенок пропал накануне в селе Бабаево Собинского района — девочка ушла из дома утром, вечером родители обратились в правоохранительные органы. Позже тело школьницы обнаружили под обломками стены одного из соседних сельских домов. Шесть лет назад здание сгорело. Новый хозяин начал ремонт, но на стене одной из пристроек образовались трещины. Соседи неоднократно просили снести опасную часть здания, но результата не добились. Участок не был огорожен, поэтому девочка свободно туда зашла.
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