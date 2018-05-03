На шестилетнего ребенка обрушилась стена

В Собинке возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетней девочки в результате обрушения стены сгоревшего частного дома.

Установлено, что вчера родители девочки обратились в полицию с заявлением о пропаже 6-летней дочери, которая ушла из дома и не вернулась.

В ходе проведения розыскных мероприятий под завалами обрушившейся старой кирпичной кладки одного сельских домов было обнаружено тело ребенка.

Как сообщают в региональном Следкоме, более шести лет назад в частном доме произошел пожар, в результате которого дом практически сгорел. Новый хозяин объекта начал возводить строения без учета последствий пожара.

На стене одной из бывших пристроек образовались трещины, что создало очевидную опасность. Соседи по дому неоднократно обращались к владельцу участка с просьбой о сносе опасной стены, однако каких-либо мер принято не было.

В результате маленькая Лиза зашла на неогороженный участок и кирпичная кладка стены обрушилась прямо на нее. Девочка от полученных травм скончалась на месте.