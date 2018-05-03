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В Воронеже 28-летняя девушка разбилась после падения с 14 этажа
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В Воронеже 28-летняя девушка разбилась после падения с 14 этажа 

Вести Воронеж 48 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Вещи погибшей нашли на общем балконе многоэтажки. В Воронеже на Московском проспекте после падения с балкона многоэтажки умерла 28-летняя девушка. Тело несчастной утром 2 мая заметили на козырьке подъезда жильцы дома № 93/2. При этом вещи погибшей обнаружили на общем балконе 14 этажа, откуда она, вероятнее всего, и упала. В обстоятельствах её гибели девушки разберутся следователи СУ СКР по региону. По данному факту они начали процессуальную проверку. — Следователями проведен осмотр места происшествия. Назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти погибшей. Выполняется весь комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в СУ СКР по региону.
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