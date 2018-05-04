Более 30 дворовых территорий планируют благоустроить в Печатниках в 2018 году

37 дворовых территорий планируется благоустроить за счет средств стимулирования управы в районе Печатники в 2018 году.

Пять из них будет благоустроено по пожеланиям жителей — по итогам электронных референдумов в системе «Активный гражданин». Это касается территорий по адресам: улица Полбина, дом 32 и дом 20, улица Гурьянова, дом 25/1 и дом 77, улица Шоссейная, дом 19, корпус 2.

Кроме того, еще одну дворовую территорию по адресу: улица Гурьянова, дом 57, корпус 2, благоустроят за счет средств социально-экономического развития района. Как сообщили в управе района, по данному адресу обустроят парковочные машиноместа, отремонтируют газон и заменят 12 малых архитектурных форм.