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Тюменцам, чьи дети подожгли многоэтажку на Зелинского, придется заплатить за спаленную обшивку
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Тюменцам, чьи дети подожгли многоэтажку на Зелинского, придется заплатить за спаленную обшивку 

72.ru 59 минут назад
Фото: 72.ru
Полицейские рассказали о маленьких поджигателях, которые чуть не спалили 16-этажный дом на улице Николая Зелинского. Этот случай произошел днем 2 мая. Дети подожгли обшивку дома и убежали. Жильцы многоэтажки вызвали пожарных, но к моменту их приезда справились с огнем сами. Помимо спасателей на место выезжали и полицейские.
— Прибывшие на место происшествия сотрудники УМВД сразу вычислили виновных в пожаре. Это были трое детей 2007 и 2010 годов рождения. Их вместе с родителями доставили в отдел. Сейчас по этому факту проводится проверка. ТСЖ предстоит оценить причиненный ущерб. Если он подтвердится, то родители детей будут обязаны его оплатить. Кроме того, с маленькими поджигателями сотрудники ПДН проведут профилактическую беседу, — рассказала 72.ru Мария Новопашина, пресс-секретарь городского УМВД.
По словам самих детей, пожар произошел случайно. Они играли, поджигали бумажки, а потом немного отвлеклись. В итоге их невнимательность и обернулась возгоранием утеплителя.
Эта детская шалость действительно могла привести к серьезным последствиям. Пожар на Олимпиской, к примеру, где тоже воспламенился фасад здания с первый по девятый этаж, долго не могли потушить десятки единиц спецтехники. После этого случая правоохранительные органы организовали проверку, во время которой изучили на пожароопасность обшивки домов, школ, детсадов и больниц.
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