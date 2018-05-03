Тюменцам, чьи дети подожгли многоэтажку на Зелинского, придется заплатить за спаленную обшивку

Полицейские рассказали о маленьких поджигателях, которые чуть не спалили 16-этажный дом на улице Николая Зелинского. Этот случай произошел днем 2 мая. Дети подожгли обшивку дома и убежали. Жильцы многоэтажки вызвали пожарных, но к моменту их приезда справились с огнем сами. Помимо спасателей на место выезжали и полицейские.

— Прибывшие на место происшествия сотрудники УМВД сразу вычислили виновных в пожаре. Это были трое детей 2007 и 2010 годов рождения. Их вместе с родителями доставили в отдел. Сейчас по этому факту проводится проверка. ТСЖ предстоит оценить причиненный ущерб. Если он подтвердится, то родители детей будут обязаны его оплатить. Кроме того, с маленькими поджигателями сотрудники ПДН проведут профилактическую беседу, — рассказала 72.ru Мария Новопашина , пресс-секретарь городского УМВД.

По словам самих детей, пожар произошел случайно. Они играли, поджигали бумажки, а потом немного отвлеклись. В итоге их невнимательность и обернулась возгоранием утеплителя.

Эта детская шалость действительно могла привести к серьезным последствиям. Пожар на Олимпиской, к примеру, где тоже воспламенился фасад здания с первый по девятый этаж, долго не могли потушить десятки единиц спецтехники. После этого случая правоохранительные органы организовали проверку, во время которой изучили на пожароопасность обшивки домов, школ, детсадов и больниц.