Фасады домов отмыли в Мещанском районе

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» отмыли фасады домов в Мещанском районе c 1 по 30 апреля.

Работы прошли в рамках общегородского месячника по благоустройству.

— У нас самый маленький план из всех районов по промывке фасадов. Это связано с тем, что многие жилые здания расположены вдоль дорог и находятся под ведомством ГБУ «Автомобильные дороги», — проинформировал заместитель директора ГБУ «Жилищник» Михаил Гудухин.

Он добавил, что специалисты управляющей организации промыли фасад дома 13/15 на улице Садовой-Сухаревской; дома 56, строение 2, на проспекте Мира и по другим адресам. Кроме того, работы провели в зданиях нежилого фонда.