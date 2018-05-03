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Фасады домов отмыли в Мещанском районе
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Фасады домов отмыли в Мещанском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 59 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» отмыли фасады домов в Мещанском районе c 1 по 30 апреля.
Работы прошли в рамках общегородского месячника по благоустройству.
— У нас самый маленький план из всех районов по промывке фасадов. Это связано с тем, что многие жилые здания расположены вдоль дорог и находятся под ведомством ГБУ «Автомобильные дороги», — проинформировал заместитель директора ГБУ «Жилищник» Михаил Гудухин.
Он добавил, что специалисты управляющей организации промыли фасад дома 13/15 на улице Садовой-Сухаревской; дома 56, строение 2, на проспекте Мира и по другим адресам. Кроме того, работы провели в зданиях нежилого фонда.
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