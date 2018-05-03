Патриарх Кирилл совершил панихиду по жертвам пожара в «Зимней вишне» 

Трагедия, унесшая жизни 60 человек, произошла 25 марта.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 3 мая, прибыл в Кемерово и возложил цветы к народному мемориалу около здания сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Сегодня — сороковой день после пожара, жертвами которого стали 60 человек, большинство из которых — дети.
— В сороковой день мы совершаем особую молитву за тех, кто скончался. На этом месте, взирая на эти цветы и на эти игрушки, особым образом чувствуешь всю ту бездну горя, через которую прошли люди, родители, близкие, — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к кемеровчанам, собравшимся около мемориала.
Он высказал слова утешения, напомнив о скоротечности человеческой жизни и необходимости верить в вечность.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Страшный урожай «Зимней вишни»
Колонка обозревателя «ВМ» Ольги Кузьминой
Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса. По сети бродят показания свидетелей: дети, оказавшиеся в огненном плену, писали близким последние эсэмэски, говоря о любви и прощаясь (далее…)
Девочки пятого «А»
Колонка обозревателя «ВМ» Леры Бокашевой
Начавшиеся школьные каникулы. В выходные в торговый центр — как на праздник, всей семьей.
Пятый «А» класс из поселка Трещевский Кемеровской области приехал в «Зимнюю вишню» почти в полном составе. Собственно, в классе всего-то двенадцать учеников. Половина из них погибла в проклятой «Вишне» (далее…)
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