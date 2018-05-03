Патриарх Кирилл совершил панихиду по жертвам пожара в «Зимней вишне»

Трагедия, унесшая жизни 60 человек, произошла 25 марта.

— В сороковой день мы совершаем особую молитву за тех, кто скончался. На этом месте, взирая на эти цветы и на эти игрушки, особым образом чувствуешь всю ту бездну горя, через которую прошли люди, родители, близкие, — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к кемеровчанам, собравшимся около мемориала.

Он высказал слова утешения, напомнив о скоротечности человеческой жизни и необходимости верить в вечность.

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Девочки пятого «А»

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