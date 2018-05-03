Беспрепятственный проезд пожарной техники к жилым домам и объектам города

В префектуре Центрального округа состоялось совещание с представителями районных управ округа. Проводил совещание первый заместитель префекта Владимир Травкин

В начале совещания руководитель МЧС Центрального округа довел до присутствующих статистику, как по округу, так и по отдельным районам.

— Наибольшее количество пожаров по-прежнему происходит в жилых домах. Основными причинами происходящих пожаров служат аварийный режим работы, возникающий в электрической сети и в электроприборах, а также неосторожное обращение с огнём самих граждан. Решающую роль в деле спасения людей и успешного тушения пожаров играет оперативное прибытие и развёртывание пожарной и спасательной техники. В этих целях проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к жилым домам и объектам города. В том числе в соответствии с решением КЧС и ПБ Правительства Москвы , начиная с 2010 года, на всей территории города были устроены специальные площадки для расстановки пожарной и спасательной техники. Обустройство данных площадок выполнялось в соответствии с Методическими рекомендациями по их устройству, утверждёнными П. П. Бирюковым, при непосредственной консультативной помощи со стороны сотрудников Главного управления МЧС России по городу Москве , в части определения конкретных мест их обустройства, — довел на совещании руководитель МЧС ЦАО полковник внутренней службы Дмитрий Мельников

На сегодняшний день на территории округа обустроено 1189 таких площадок. По информации Управления ЖКХ префектуры на территории округа выполнены в соответствии с требованиями вышеуказанных методических рекомендаций 1129 площадок (соответственно 60 площадок требуют доработки, в части оборудования дорожными знаками «Остановка запрещена» — 37 площадок, и в части цвето-графической разметки подлежит корректировке 28 площадок).

— Однако в течение 2017 года в Управление МЧС по ЦАО поступали обращения от жителей с жалобами на припаркованный автотранспорт у подъездов жилых домов и с просьбами обустройства таких площадок. Это свидетельствует о том, что работой по устройству площадок не удалось охватить все жилые дома, где требуется устройство таких площадок, — отметил Дмитрий Мельников, — В связи с этим, мы предлагаем до наступления зимнего периода провести работу по определению дополнительных мест для обустройства таких площадок, и в следующий период проведения работ по благоустройству, как обновить уже имеющиеся площадки после зимнего периода, так и обустроить новые.

Только с начала года пожарные подразделения совершили 52 выезда на тушение загораний мусора. Рост загораний мусора отмечается практически во всех районах округа, за исключением Мещанского и Красносельского районов.

— Причиной таких загораний, как правило, служат: беспечность прохожих, выбрасывающих непотушенные сигареты в контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов, а в целом недостаточный уровень противопожарной культуры наших граждан.