В Саратовской области сев яровых культур ведут 24 района

Саратовской области сев яровых ведут 24 района: 14 левобрежных районов и 10 районов Правобережья. По информации пресс-службы правительства региона, яровой сев предстоит провести на площади в 2,6 миллиона га. В целом, вобласти засеянозерновыми и зернобобовыми культурами 14 тысяч гектаров, 6,6 тысяч га отдано под технические культуры, еще 363 га засеяно ранними овощами.

Что касается озимых, то в хорошем состоянии находятся 90% культур.

«ФедералПрес» напоминает, что в прошлом году размер субсидий для создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса в России был увеличен на 2,25 млрд рублей.

Выделенные правительством средства пошли на «софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования».

По информации саратовского минсельхоза, в текущем году прием документо для участия в ряде программ на получение субсидий уже завершен.