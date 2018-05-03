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В Саратовской области сев яровых культур ведут 24 района
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В Саратовской области сев яровых культур ведут 24 района 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Саратовской области сев яровых ведут 24 района: 14 левобрежных районов и 10 районов Правобережья. По информации пресс-службы правительства региона, яровой сев предстоит провести на площади в 2,6 миллиона га. В целом, вобласти засеянозерновыми и зернобобовыми культурами 14 тысяч гектаров, 6,6 тысяч га отдано под технические культуры, еще 363 га засеяно ранними овощами.
Что касается озимых, то в хорошем состоянии находятся 90% культур.
«ФедералПрес» напоминает, что в прошлом году размер субсидий для создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса в России был увеличен на 2,25 млрд рублей.
Выделенные правительством средства пошли на «софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования».
По информации саратовского минсельхоза, в текущем году прием документо для участия в ряде программ на получение субсидий уже завершен.
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