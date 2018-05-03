Владельца ТРЦ в Тюмени оштрафовали на 175 тыс. руб. за нарушения пожарной безопасности

ТЮМЕНЬ , 3 мая. / ТАСС /. Прокуратура Тюменской области оштрафовала на 175 тыс. рублей владельца одного из крупнейших торговых центров Тюмени «Солнечный» за нарушения пожарной безопасности, выявленные во время проверки МЧС прокуратуры . Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура Ленинского округа Тюмени совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления МЧС по Тюменской области проверила соблюдение требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Солнечный» и на рынке «Солнечный».

Прокуратура в отношении собственника зданий — [фирмы] «ДИАС» возбудила два административных дела, в адрес руководителя организации также внесено представление об устранении нарушений закона. 3 мая 2018 года по результатам рассмотрения административных дел «ДИАС оштрафовали на 175 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы прокуратуры, в картинг-центре торгового центра отсутствовали знаки пожарной безопасности и пожарный шкаф внутреннего противопожарного водопровода, а в помещении детской комнаты «Муравейник» использовали электропровода с видимыми нарушениями изоляции.

"В кинозалах отделка пола и стен выполнена из горючих материалов, не обеспечена необходимая слышимость пожарных оповещателей системы оповещения и управления людей при пожаре в кинозалах, в том числе во время просмотра кинофильмов. Помещения гардероба и комнаты матери на втором этаже [ТРЦ] не обеспечены автоматической пожарной сигнализацией", — сказали в пресс-службе.

Также при проверке сотрудники прокуратуры обнаружили неисправный водопровод, несоответствие размеров проходов в торговые залы и другие нарушения.