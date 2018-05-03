В Гарлеме, Нью-Йорк, открылся новейший высокотехнологичный фрипорт ARCIS. Чтобы попасть в вестибюль здания, посетитель должен пройти иридосканер, считывающий узор с радужной оболочки глаза, и васкулярный сканер, исследующий кровеносные сосуды, после чего сотрудник проверяет удостоверение личности и выдает бейдж временного доступа. Все это — часть стандартной процедуры безопасности в здании, где будут храниться произведения искусства на сотни миллионов, а, может быть, даже и миллиарды долларов. ARCIS принадлежит нью-йоркской инвестиционной и девелоперской фирме Cayre Equities, вся площадь пятиэтажного здания имеет статус FTZ (зоны беспошлинной торговли) — таким образом, Нью-Йорк теперь тоже имеет собственный беспошлинный фрипорт. Это особенно актуально в свете продолжающейся борьбы прокуратуры с уклонениями от уплаты налогов со стороны галерей и коллекционеров. ARCIS предлагает клиентам услуги по транспортировке произведений искусства, складские помещения с самыми современными климат-контролем и системой защиты от пожаров, наводнений и краж. Воздух в помещениях обновляется от трех до шести раз в час в зависимости от деловой активности, все технологические процессы в здании спроектированы с учетом высокой экологичности. Решение о строительстве ARCIS было принято после урагана Сэнди, здание находится в зоне минимальной опасности при стихийных бедствиях, что особенно важно для страховщиков. Кроме складских помещений, ARCIS предоставляет также помещения для экспонирования работ, где специалисты могут настраивать необходимое освещение.
Источник: artnews