Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв предложил создать управляющие компании по вопросам безопасности в ТЦ

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев выступил с инициативой создания управляющих компаний по вопросам безопасности в объектах массового пребывания людей. Об этом он сообщил на Заседании Совета при полпреде президента в СФО, которое состоялось в Кемерово 3 мая.

«Мы предлагаем создать в торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектах массового пребывания людей, где два и более арендаторов, управляющие компании, которые будут заниматься вопросами безопасности. Конкретно, пожарной безопасности», — сказал Цивилёв. Это и другие предложения направлены в Совет Федерации и в Государственную Думу

С 28 марта прокуратурой Кемеровской области с привлечением специалистов Госпожнадзора проведены внеплановые проверки 697 объектов. Выявлено более 3 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. В основном это неудовлетворительное состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов; неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также неисправность противодымной защиты и аварийного освещения. По итогам проверок к административной ответственности уже привлечены 245 должностных и юридических лиц. Приостановлена эксплуатация восьми объектов. Материалы ещё по трём объектам находятся в суде Новокузнецка.

По данным полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, проведенные в Сибири проверки объектов с массовым пребыванием людей показали, что на 80% из них нарушают правила пожарной безопасности.

«Только в Сибирском федеральном округе предстоит проверить 10 тыс. объектов. Уже проверено 4,5 тыс., и в 80% случаев выявлены нарушения. В органы прокуратуры и суды направлены 36 материалов», — добавил он.

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