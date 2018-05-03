Сотрудники пожарной охраны ВАО подготовили фотовыставку

В Российской государственной библиотеке для молодежи заработала выставка к столетию отечественной пожарной охраны.

Фотовыставка «FireMotors» заработала в Малом зале РГБМ. Сами пожарным смогли показать мощную и умную технику, которая помогает спасать людей и бороться с огнем. Огнеборцы смогли передать на снимках красоту металла, уловить души огненных двигателей. Посетители выставки поймут, что техника — как старая, так и современная — одухотворена и осознанна, и может сопротивляться пожару.

Открытие юбилейной выставки оказалось очень зрелищным. Все присутствующие посмотрели на модели пожарных автомобилей разных марок, которые собраны в коллекциях сотрудников Управления МЧС по Восточному округу.

Вход на выставку свободный.