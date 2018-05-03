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Сотрудники пожарной охраны ВАО подготовили фотовыставку
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Сотрудники пожарной охраны ВАО подготовили фотовыставку 

Управа района Преображенское 34 минуты назад
Фото: Управа района Преображенское
В Российской государственной библиотеке для молодежи заработала выставка к столетию отечественной пожарной охраны.
Фотовыставка «FireMotors» заработала в Малом зале РГБМ. Сами пожарным смогли показать мощную и умную технику, которая помогает спасать людей и бороться с огнем. Огнеборцы смогли передать на снимках красоту металла, уловить души огненных двигателей. Посетители выставки поймут, что техника — как старая, так и современная — одухотворена и осознанна, и может сопротивляться пожару.
Открытие юбилейной выставки оказалось очень зрелищным. Все присутствующие посмотрели на модели пожарных автомобилей разных марок, которые собраны в коллекциях сотрудников Управления МЧС по Восточному округу.
Вход на выставку свободный.
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