Неизвестный догхантер травит собак в Петрозаводске

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Акция по озеленению, пожар в общежитии, отравление собак.

В минувшие праздники в Петрозаводске прошла первая в этом году акция по озеленению города. На аллее у парка Железнодорожников высадили 30 маленьких берез и кленов. Следующая высадка деревьев пройдет в субботу, 5 мая, в районе улицы Петрова. 8 мая намечено экологическое мероприятие в парке на улице Варкауса, где будут высажены более 100 новых деревьев.

2 мая, в петрозаводском микрорайоне Ключевая случился пожар. Он был зафиксирован в общежитии на улице Судостроительной. В результате были повреждены хозяйственные помещения площадью 15 квадратных метров на 8-м этаже и кладовые на 9-м этаже. Сейчас устанавливается причина возгорания, также оценивается ущерб.

Петрозаводчан предупреждают, что по Древлянке травят собак. В паблике «Живой Петрозаводск» опубликован пост-предупреждение владельцев собак о появившемся догхантере. Отрава на вид похожа на сырые опилки либо табак. Будьте внимательны.

Жизнь в городской среде без домашнего животного может сказаться на психическом здоровье человека, выяснили исследователи. По их мнению, микроорганизмы, которые передаются от домашних животных их хозяевам, делают человека более приспособленным к стрессу. А также удается предотвратить риск развития аллергии и психических расстройств.