Память погибших огнеборцев почтили в День пожарной охраны в Самаре

Ликвидация огненных угроз — их призвание. Ежегодно они спасают сотни жизней. Пожарной охране России исполнилось 369 лет. По традиции ветераны службы и действующие офицеры чтят память своих товарищей. В Самаре цветы несли к монументу погибшим при исполнении сотрудникам МЧС

Память живет в их сердцах. В знак почета тех, кто посвятил жизнь борьбе с огнем и спасению человеческих жизней, сотрудники пожарной охраны возложили цветы к монументу погибшим при исполнении товарищам: своим наставникам, настоящим героям. Все они совершили настоящие подвиги.

Рисковать жизнью, чтобы устранять огненные угрозы, для них — дело чести. Многие стали героями посмертно. Многолетняя история запечатлела тысячи техногенных катастроф, которые ликвидировали огнеборцы. О них не забыли. Также офицеры и ветераны пожарной службы почтили память у одного из главных символов мужества — скульптуры «Российскому спасателю».

Олег Бойко. "Пожарная охрана прошла славный путь. Сегодня это мощная, сильная организация, мощная, сильная структура, которая борется с огнем, которая выполняет задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций, выполняет задачи гражданской обороны", — подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Самарской области

Для многих это — семейное призвание. Сергей Крылов в пожарную службу пошел по стопам деда и отца. И близкие могут им гордиться, ведь Сергею вручили самую высшую награду — медаль «За отвагу на пожаре».

Каждый год на территории Самарского региона сотрудники МЧС тушат более 2000 пожаров повышенной сложности. В караул ежедневно заступают порядка 400 спасателей. И все — не ради наград, а ради сохранения человеческих жизней.