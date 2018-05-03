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Память погибших огнеборцев почтили в День пожарной охраны в Самаре
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Память погибших огнеборцев почтили в День пожарной охраны в Самаре 

ТРК Губерния 32 минуты назад
Ликвидация огненных угроз — их призвание. Ежегодно они спасают сотни жизней. Пожарной охране России исполнилось 369 лет. По традиции ветераны службы и действующие офицеры чтят память своих товарищей. В Самаре цветы несли к монументу погибшим при исполнении сотрудникам МЧС.
Память живет в их сердцах. В знак почета тех, кто посвятил жизнь борьбе с огнем и спасению человеческих жизней, сотрудники пожарной охраны возложили цветы к монументу погибшим при исполнении товарищам: своим наставникам, настоящим героям. Все они совершили настоящие подвиги.
Рисковать жизнью, чтобы устранять огненные угрозы, для них — дело чести. Многие стали героями посмертно. Многолетняя история запечатлела тысячи техногенных катастроф, которые ликвидировали огнеборцы. О них не забыли. Также офицеры и ветераны пожарной службы почтили память у одного из главных символов мужества — скульптуры «Российскому спасателю».
"Пожарная охрана прошла славный путь. Сегодня это мощная, сильная организация, мощная, сильная структура, которая борется с огнем, которая выполняет задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций, выполняет задачи гражданской обороны", — подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.
Для многих это — семейное призвание. Сергей Крылов в пожарную службу пошел по стопам деда и отца. И близкие могут им гордиться, ведь Сергею вручили самую высшую награду — медаль «За отвагу на пожаре».
Каждый год на территории Самарского региона сотрудники МЧС тушат более 2000 пожаров повышенной сложности. В караул ежедневно заступают порядка 400 спасателей. И все — не ради наград, а ради сохранения человеческих жизней.
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