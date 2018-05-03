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Следователи выяснят, почему двухлетняя девочка утонула в реке Исток
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Следователи выяснят, почему двухлетняя девочка утонула в реке Исток 

АиФ Урал 39 минут назад
Фото: АиФ Урал
Свердловские следователи проводят проверку после несчастного случая, произошедшего на реке Исток. Сегодня днем в водоеме утонула двухлетняя девочка, об этом сообщает в четверг, 3 мая, «АиФ-Урал».
По предварительной информации, малышка вместе с мамой и бабушкой находилась в коллективном саду «Авиатор». В какой-то момент взрослые перестали следить за девочкой, а потом она пропала. Об этом родители сообщили правоохранителям. На место незамедлительно выехали спасатели и полицейские.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, двухлетнюю девочку обнаружили в реке Исток, которая протекает недалеко от коллективного сада. Спасти малышку не удалось.
По предварительным данным следователей, на теле девочки не были обнаружены признаки насильственной смерти. «Для определения точной причины смерти девочки проводится судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники ребёнка, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.
Кроме того, сейчас с родителями девочки работают психологи.
Спасатели отмечают, что с начала 2018 года на свердловских водоемах уже утонуло трое человек, один из которых — ребенок.
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