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Цивилев предложил создать специальные управляющие компании в ТЦ после трагедии в Кемерово
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Цивилев предложил создать специальные управляющие компании в ТЦ после трагедии в Кемерово 

Федеральное агентство новостей 2 часа назад
Кемерово, 3 мая. Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе совещания с участием полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло и губернаторов сибирских регионов выступил с идеей создавать для объектов с массовым скоплением людей, где два и более арендаторов, управляющие компании (УК), которые будут курировать вопросы безопасности.
«Мы предлагаем создать в торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектах с массовым пребыванием людей, где два или более арендаторов, управляющие компании, которые будут конкретно заниматься вопросами безопасности, в том числе пожарной», — предложил Цивилев.
Он отметил, что после страшной трагедии в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которой погибли 60 человек, в регионе было проинспектировано 697 из более 4 тыс. таких объектов.
В ходе проверок, добавил Цивилев, было зафиксировано свыше 3 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.
По результатам проверок к административной ответственности было привлечено 245 должностных и юридических лиц, временно приостановлено использование восьми объектов.
По окончании совещания Цивилев сообщил, что регион изучает еще ряд идей по улучшению пожарной безопасности в таких местах.
Напомним, в результате сильного пожара в «Зимней вишне» 25 марта погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.
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