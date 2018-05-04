Супружеская пара погибла в Златоусте из-за окурка

Сразу два человека, муж и жена, погибли в Златоусте из-за непогашенной сигареты.

Компания из четырех человек отдыхала на даче в садовом товариществе «Березка». Одна пара легла спать на первом этаже, вторая — на мансарде, этажом выше.

Супруги, заснувшие внизу, проснулись среди ночи от запаха дыма. Оказалось, полыхает над ними. Мужчина и женщина попытались спасти находившихся на мансарде друзей, но не смогли этого сделать из-за сильного задымления.

«На место немедленно выехала пожарные бригады. Однако доставлять воду к месту тушения им пришлось из ближайшего гидранта, расположенного в километре от места происшествия. В результате огонь уничтожил второй этаж садового домика, повредил стены и перекрытия», — рассказали в 1-м отряде ФПС Челябинской области

Находившиеся на мансарде 48-летний мужчина и его 52-летняя супруга погибли. По предварительной версии, причиной возгорания стала непогашенная сигарета.