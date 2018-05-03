График отключения горячей воды в Москве в 2018 году

xl" target="_blank">отключения горячей воды в Москве в 2018 году начнутся после майских праздников.

Во время отключений воды, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводится профилактический и капитальный ремонт на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика магистральных и разводящих сетей общей протяженностью свыше 15 тысяч километров, перекладка трубопроводов с применением новых технологий. Работами будут охвачены более 70 тысяч зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов.

Укажите в поле адрес дома в Москве и узнайте период отключения горячей воды. Не забудьте поделиться результатом с друзьями, чтобы они тоже могли проверить даты.