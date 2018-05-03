Ещё
График отключения горячей воды в Москве в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

График отключения горячей воды в Москве в 2018 году 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
xl" target="_blank">отключения горячей воды в Москве в 2018 году начнутся после майских праздников.
Во время отключений воды, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводится профилактический и капитальный ремонт на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика магистральных и разводящих сетей общей протяженностью свыше 15 тысяч километров, перекладка трубопроводов с применением новых технологий. Работами будут охвачены более 70 тысяч зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов.
Укажите в поле адрес дома в Москве и узнайте период отключения горячей воды. Не забудьте поделиться результатом с друзьями, чтобы они тоже могли проверить даты.
РИАМО: последние новости
Два снаряда времен ВОВ обнаружили в Щелковском районе Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Сергиево‑Посадском районе Грабители отняли у посетителя ресторана на севере Москвы более 3 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы91
Россияне побили рекорд бегства в США199
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов255
Полномочия Медведева передадут Кудрину1028
В Сирии разбился российский истребитель432
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение