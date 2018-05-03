Два человека пропали в сочинских горах

Туристы пропали в области горы Сахарная и хребта Алек в Краснодарском крае 2 мая. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс‐службу Южного регионального поисково‐спасательного отряда МЧС России

Женщина в 12:00 обратилась к спасателям и рассказала о пропаже людей. Во время похода 1 мая в районе хребта Алек четыре человека разделились на две группы. Супруги пошли к реке Ац по склону, мужчина оступился и упал в обрыв.

Женщина не смогла найти его самостоятельно. Связаться с другими членами группы ей не удалось. После ночевки в лесу она вернулась к месту с мобильной связью и обратилась к спасателям. Две группы продолжают поиски сочинца.

Также поисковики разыскивают туриста в районе горы Сахарной. Сотрудники полиции в 16:20 сообщили, что один из трех участников похода пропал, проходя хребет Прохладный. Турист решил прибавить скорость. Друзья не смогли дозвониться мужчине. Они узнавали у прохожих про друга, но никто его не видел. После пяти часов поиска группа обратилась к спасателям.

Свыше 40 человек пропали при пожаре и обрушении высотного здания в Сан‐Паулу. Пожарная служба продолжает поиски.