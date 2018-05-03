За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность

Полиция предупреждает жителей Крюково о мерах ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в местах массового отдыха граждан, установленных действующим законодательством.

Наступило долгожданное лето, многие жители столицы предпочитают отдыхать от городской суеты на свежем воздухе и отправляются на природу. Естественно, здесь не обходится без разведения костров, что уже является нарушением, которое может привести к серьезным последствиям.

Необходимо отметить, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил пожарной безопасности:

Ст. 8.32. КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, совершенные лесопарковом зеленом поясе — влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Ст. 28.3. КоАП РФ предусматривает должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях:

— органы, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану);

— органы, осуществляющие федеральный государственный пожарный надзор;

— органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) и другие.

В соответствии с Уголовным Кодексом РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил пожарной безопасности:

Ст. 261. УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений»

1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, -наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия — наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от трех до четырех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, — наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет или без такового.