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В Тюмени дети подожгли обшивку многоэтажки
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В Тюмени дети подожгли обшивку многоэтажки 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Многоэтажный дом на улице Николая Зелинского загорелся из-за детской шалости накануне, 2 мая. По словам очевидцев, детвора подожгла обшивку. Информацию об этом подтвердили и в МЧС.
— Сообщение о пожаре поступило в 15:19. На место выехали три единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Когда подразделения прибыли на место, то огонь уже ликвидировали. Предварительная причина возгорания — детская шалость. Огонь повредил отделку утеплителя, — рассказал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области.
Были ли пойманы хулиганы и какую ответственность за это придется понести юным поджигателям и их родителям — пока неизвестно. В этом сейчас разбирается полиция.
Шалость могла обернуться серьезными последствиями — как, например, в случае с домом на улице Олимпийской, где пожарные несколько часов не могли потушить огонь из-за горючей отделки. В результате того пожара погиб человек, а десятки местных жителей остались без крыши над головой. После этой трагедии прокуратура совместно с МЧС устроила массовую проверку фасадов тюменских зданий.
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