В Тюмени дети подожгли обшивку многоэтажки

Многоэтажный дом на улице Николая Зелинского загорелся из-за детской шалости накануне, 2 мая. По словам очевидцев, детвора подожгла обшивку. Информацию об этом подтвердили и в МЧС

— Сообщение о пожаре поступило в 15:19. На место выехали три единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Когда подразделения прибыли на место, то огонь уже ликвидировали. Предварительная причина возгорания — детская шалость. Огонь повредил отделку утеплителя, — рассказал 72.ru Сергей Юсько , руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области

Были ли пойманы хулиганы и какую ответственность за это придется понести юным поджигателям и их родителям — пока неизвестно. В этом сейчас разбирается полиция.