В Прииртышье горят леса. Введен противопожарный режим

Омской области из-за неблагоприятной ситуации с лесными пожарами, власти приняли решение взять ситуацию на контроль и ввести противопожарный режим. Принятие постановления особенно актуально, поскольку только за последние сутки возникло 14 новых лесных пожаров. Всего горит 403 гектара, из которых 373 га покрыты лесом.

«Особый противопожарный режим будет действовать на территориях поселений, городского округа, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, на предприятиях. С его введением устанавливается запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ. Также запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как пояснил заместитель начальника Главного Управления МЧС по Омской области Александр Рекин, действовать противопожарный режим будет пока что месяц — до 10 июня. Главным управлением МЧС России по Омской области будут приняты меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегающих к лесным массивам.

Фото: Pixabay.com.