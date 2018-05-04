В Омской области установлен особый противопожарный режим

Накануне на заседании областного правительства было решено установить на всей территории Омского региона особый противопожарный режим, который будет действовать до 10 июня.

Это связано с тем, что ситуация с лесными пожарами осложнилась во время длительных майских выходных, когда зафиксированы более десятка возгораний.

С установлением особого противопожарного режима вводится запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ, также запрещается выжигание сухой травы.

Как сообщает сайт облправительства, добровольные пожарные дружины будут патрулировать территорию. Органам местного самоуправления следует принять меры по увеличению противопожарных разрывов по границам населенных пунктов и созданию противопожарных минерализованных полос.