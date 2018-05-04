Ещё
В Омской области установлен особый противопожарный режим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омской области установлен особый противопожарный режим 

АиФ-Омск 36 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне на заседании областного правительства было решено установить на всей территории Омского региона особый противопожарный режим, который будет действовать до 10 июня.
Это связано с тем, что ситуация с лесными пожарами осложнилась во время длительных майских выходных, когда зафиксированы более десятка возгораний.
С установлением особого противопожарного режима вводится запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ, также запрещается выжигание сухой травы.
Как сообщает сайт облправительства, добровольные пожарные дружины будут патрулировать территорию. Органам местного самоуправления следует принять меры по увеличению противопожарных разрывов по границам населенных пунктов и созданию противопожарных минерализованных полос.
АиФ-Омск: последние новости
Горячий май. В омском регионе готовятся к лесным и дачным пожарам В Омской области запустили горячую линию для сообщений о пожарах в лесах Глава Омской области поздравил пожарных с профессиональным праздником
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали124
Захарова назвала «три главных вранья» Британии305
Далай-лама рассказал о роли России в мире37
Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию36
Госдеп перестал платить «Белым каскам»35
Видео
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение