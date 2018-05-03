Кабмин утвердил ключевые показатели эффективности надзорных органов 

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности федеральных органов власти. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.
Документ подготовлен «в целях совершенствования системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности», говорится в распоряжении.
Перечень содержит конкретные показатели, от уровня которых будет оцениваться эффективность того или иного ведомства. В частности, для Госпожнадзора это — количество людей, погибших и травмированных при пожарах, на 100 тыс. населения, и объем материального ущерба, причиненного пожарами, к уровню ВВП РФ. Аналогичным образом будут оцениваться и другие надзорные органы МЧС РФ, Ростехнадзора, Ространснадзора и так далее.
Так, например, уровень травматизма на производстве, а также объем просроченных зарплат будет влиять на оценку эффективности деятельности Роструда. Россельхознадзор будет оцениваться в зависимости от показателей материального вреда, причиненного землям сельхозназначения, ФАС — в зависимости от ущерба в результате действий монополий, недобросовестной конкуренции и так далее.