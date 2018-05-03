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Вологжанам напомнили о запрете на посещение торфяников
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Вологжанам напомнили о запрете на посещение торфяников 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Вход и проезд на территории с риском возгорания торфа на Вологодчине запрещен. На этих территориях усилены меры противопожарной безопасности.
Ближайшие к Вологде торфяники находятся в поселках Маега и Фетинино. Здесь установлены шлагбаумы, а при въезде аншлаги уведомляют о запрете. Также организованы дежурства и установлен круглосуточный контроль за соблюдением правил противопожарного режима. Он введен на Вологодчине 20 апреля и продлится до 20 мая.
В этот период также запрещено разводить костры и жечь сухую траву. Нарушение грозит штрафом: от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, юридических — от 200 до 400 тысяч рублей.
Сообщить о фактах возгорания в лесах и на прилегающих территориях можно по телефону: «01», «101» или «112».
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