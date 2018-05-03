Вологжанам напомнили о запрете на посещение торфяников

Вход и проезд на территории с риском возгорания торфа на Вологодчине запрещен. На этих территориях усилены меры противопожарной безопасности.

Ближайшие к Вологде торфяники находятся в поселках Маега и Фетинино. Здесь установлены шлагбаумы, а при въезде аншлаги уведомляют о запрете. Также организованы дежурства и установлен круглосуточный контроль за соблюдением правил противопожарного режима. Он введен на Вологодчине 20 апреля и продлится до 20 мая.

В этот период также запрещено разводить костры и жечь сухую траву. Нарушение грозит штрафом: от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, юридических — от 200 до 400 тысяч рублей.

Сообщить о фактах возгорания в лесах и на прилегающих территориях можно по телефону: «01», «101» или «112».