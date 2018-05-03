Двое зауральцев погибли в пожарах в майские праздники

Накануне в Курганской области произошло два пожара. 2 мая около в поселке Смолино загорелся жилой дом. После ликвидации возгорания спасатели нашли в доме тело 59-летнего пенсионера — остальным жильцам удалось спастись. В эти же сутки около 23 часов в результате возгорания жилого дома в селе Каширино Кетовского района погиб 62-летний хозяина дома.

— На места происшествий выезжала следственно-оперативная группа. Признаков, указывающих на насильственный характер смерти погибших, установлено не было. Предположительной причиной возгораний могло быть неосторожное обращение с огнем при курении. Следствие проводит проверку, чтобы установить причину смерти мужчин, — сообщает пресс-служба ведомства.

Зауральцев предупреждают, что в пожароопасный сезон нужно соблюдать меры безопасности, проверить, правильно ли работает электрооборудование, быть аккуратными при употреблении спиртных напитков, при курении дома, а также при использовании электрических и газовых приборов.