Ещё
Двое зауральцев погибли в пожарах в майские праздники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое зауральцев погибли в пожарах в майские праздники 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Накануне в Курганской области произошло два пожара. 2 мая около в поселке Смолино загорелся жилой дом. После ликвидации возгорания спасатели нашли в доме тело 59-летнего пенсионера — остальным жильцам удалось спастись. В эти же сутки около 23 часов в результате возгорания жилого дома в селе Каширино Кетовского района погиб 62-летний хозяина дома.
— На места происшествий выезжала следственно-оперативная группа. Признаков, указывающих на насильственный характер смерти погибших, установлено не было. Предположительной причиной возгораний могло быть неосторожное обращение с огнем при курении. Следствие проводит проверку, чтобы установить причину смерти мужчин, — сообщает пресс-служба ведомства.
Зауральцев предупреждают, что в пожароопасный сезон нужно соблюдать меры безопасности, проверить, правильно ли работает электрооборудование, быть аккуратными при употреблении спиртных напитков, при курении дома, а также при использовании электрических и газовых приборов.
45.ru: последние новости
В Кургане погасили Вечный огонь, чтобы почистить его перед Днём Победы В Курган из Красноярска прилетел вертолет М-8, чтобы тушить пожары В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы92
Россияне побили рекорд бегства в США209
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов256
Полномочия Медведева передадут Кудрину1028
В Сирии разбился российский истребитель431
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение