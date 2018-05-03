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Двое мужчин погибли за сутки на пожарах в Курганской области
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Двое мужчин погибли за сутки на пожарах в Курганской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Следователи в Курганской области разбираются в обстоятельствах гибели двоих мужчин на пожарах, сообщают в региональном СУ СКР.
59-летний житель курганского посёлка Смолино был обнаружен мёртвым после тушения пожара днём 2 марта, около полуночи того же дня в сгоревшем доме в посёлке Кетовского района нашли тело 61-летнего хозяина жилища. Следов, которые указывали бы на криминальный характер смерти, эксперты на телах не обнаружили.
«Предположительной причиной возгораний могло быть неосторожное обращение с огнем при курении. По данным фактам проводятся доследственные проверки, в ходе которых будет установлена причина смерти мужчин, по результатам назначенных пожаро-технических экспертиз -причины возгорания и все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, ранее на Южном Урале после тушения пожара в доме нашли тела троих погибших — мужчины и двух женщин.
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