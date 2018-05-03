Частичное обрушение облицовки стены произошло в Кузьминках

В доме по адресу: улица Зеленодольская, 36, корпус 1, произошел инцидент с облицовкой стены площадью около трех квадратных метров, несущие конструкции не пострадали. Службы оперативно прибыли на место.

На данный момент оперативные службы работают на месте. В ближайшее время специалисты проведут обследование дома для выяснения причин частичного обрушения, а также разработают мероприятия для устранения последствий. Место инцидента огорожено. Соблюдены все необходимые меры безопасности. Пострадавших нет.