В лесопарках ЗАО проходят рейды пожарной безопасности

В связи с установившейся теплой и сухой погодой сотрудниками 2 РОНПР Управления МЧС по ЗАО ведется усиленная профилактическая работа по предупреждению пожаров.

Инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы совместно с сотрудниками ОВД , сотрудниками ГПБУ «Мосприрода» регулярно осуществляют обходы пожароопасных зон, мест массового отдыха граждан, водных объектов, лесопарковых и парковых зон, садоводческих объединений.

Так, при патрулировании территории Природного парка «Москворецкий» и заказника «Долина реки Сетунь» сотрудники МЧС провели профилактические беседы с охраной и гражданами.

Напоминаем, что в лесопарковых зонах категорически запрещается:

— разводить костры (в том числе в мангалах), особенно под нависающими кронами деревьев, рядом с торфяными участками, в непосредственной близости к сухостою. Для приготовления шашлыка в Москве оборудованы специальные места — пикниковые точки;— курить, разбрасывать горящие спички и окурки;— пользоваться различными пиротехническими изделиями;— заезжать в природоохранные зоны на транспорте;— оставлять в лесопарковой зоне тряпки/ветошь, пропитанные маслом или бензином, краской, лаком, другими самовозгораемыми веществами;— бросать в зоне отдыха мусор, особенно батарейки, баллончики с лаком, краской, газообразными веществами, стекло, которое в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую траву;— давать ребенку в руки спички, зажигалку, другие источники открытого огня.

При пожаре незамедлительно звоните по телефону «101» и «01», сообщите о месте пожара, размере и характере загорания. Будьте предельно осторожны с огнем в лесопарковой зоне. Помните, что от Ваших действий зависит не только состояние местной флоры и фауны, но и безопасность людей.