В Екатеринбурге в реке Исток утонула двухлетняя девочка 

Сегодня в коллективном саду «Авиатор» утонула двухлетняя девочка. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, днем в Единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга позвонили родители малышки и сообщили о ее пропаже. На место тут же выехали спасатели и полицейские.
— Ребёнок был обнаружен сотрудниками полиции в реке Исток, протекающей рядом с коллективным садом. К сожалению, спасти его не удалось. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции и следственные органы, — сообщили в МЧС.
Психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России оказывают родителям девочки психологическую помощь.
По словам спасателей, с начала года на водоёмах Свердловской области утонули 3 человека, из них 1 ребёнок. Уральцев просят соблюдать правила безопасного поведения на воде и не оставлять детей без присмотра вблизи водоёмов.