Ещё
В Екатеринбурге в реке Исток утонула двухлетняя девочка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге в реке Исток утонула двухлетняя девочка 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня в коллективном саду «Авиатор» утонула двухлетняя девочка. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, днем в Единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга позвонили родители малышки и сообщили о ее пропаже. На место тут же выехали спасатели и полицейские.
— Ребёнок был обнаружен сотрудниками полиции в реке Исток, протекающей рядом с коллективным садом. К сожалению, спасти его не удалось. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции и следственные органы, — сообщили в МЧС.
Психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России оказывают родителям девочки психологическую помощь.
По словам спасателей, с начала года на водоёмах Свердловской области утонули 3 человека, из них 1 ребёнок. Уральцев просят соблюдать правила безопасного поведения на воде и не оставлять детей без присмотра вблизи водоёмов.
e1.ru: последние новости
В больнице остались четверо пострадавших от взрыва газа на Эльмаше На ВИЗе ночью сгорело кафе, которое славилось своим музейным интерьером Огромный столб дыма: в Екатеринбурге горят поля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы92
Россияне побили рекорд бегства в США222
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов257
Полномочия Медведева передадут Кудрину1030
В Сирии разбился российский истребитель431
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение