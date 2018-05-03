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40 дней: Патриарх встретится с родственниками сгоревших в «Зимней вишне»
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40 дней: Патриарх встретится с родственниками сгоревших в «Зимней вишне» 

Вести.Ru 1 час назад
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Кемерово. Здесь он посетит место трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» и возложит цветы к народному мемориалу. 3 мая — сороковой день после пожара.
Как сообщили «Интерфаксу» в патриаршей пресс-службе, Предстоятель Русской православной церкви совершит панихиду в Знаменском кафедральном соборе и встретится с родственниками погибших.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети. Следственный комитет России сообщил, что по делу назначено несколько сложных экспертиз. Всего на данный момент обвинение предъявлено восьми фигурантам.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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