Очевидцы рассказали о трещинах в стенах частично обрушившейся многоэтажки на юго-востоке Москвы

В стене частично обрушившегося 27-этажного дома на Зеленодольской улице в Москве были трещины, около десяти лет назад было выдано заключение об аварийном состоянии. Об этом телеканалу «360» сообщили очевидцы.

Обрушение кирпичной кладки столичной многоэтажки произошло днём 3 мая на уровне 10 и 11 этажей.

По словам жителя дома Александра Самсонова, стена была плохо заармирована и утеплена. «Трещины были большие наверху по 20 сантиметров в стене», — уточнил он.

Самсонов рассказал, что около десяти лет назад некая московская организация выдала заключение об аварийном состоянии стены. Он уточнил, что необходимо разрабатывать проект усиления несущей конструкции.

Другая свидетельница ЧП рассказала, что во время обрушения слышала хлопок. По её словам «плита сразу выпала». Рядом с обрушившейся стеной находился мужчина, который в последний момент успел отскочить, избежав опасности.

В префектуре юго-восточного административного округа сообщили, что на месте происшествия работают оперативные службы. Здание обследуют специалисты, чтобы установить причины ЧП. В результате обрушения никто не пострадал.