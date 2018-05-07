Волгоград накрыл странный сизый смог

7 мая Волгоград накрыла дымка сизого тумана, смог наблюдался в таких районах города, как: Городище, Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Центральный и Ворошиловский.

Фото непонятной дымки волгоградцы размещают в соцсетях. Как сообщает волгоградский сайт «Городские вести», причиной смога может быть выброс с одного из заводов, но пока эта информация не подтверждается.

Также было предположение, что в городе что-то горит, но по данным регионального МЧС ни одного серьезного пожара в Волгограде и окрестностях в данный момент нет.

В городском управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды рассказали, что жалоба на смог поступила на севере Волгограда и туда была отправлена передвижная лаборатория.

Прошлым летом в новостях сообщалось о том, как Волгоград накрыло ядовитым смогом неизвестного происхождения.

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