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Волгоград накрыл странный сизый смог
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Волгоград накрыл странный сизый смог 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Главный региональный
7 мая Волгоград накрыла дымка сизого тумана, смог наблюдался в таких районах города, как: Городище, Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Центральный и Ворошиловский.
Фото непонятной дымки волгоградцы размещают в соцсетях. Как сообщает волгоградский сайт «Городские вести», причиной смога может быть выброс с одного из заводов, но пока эта информация не подтверждается.
Также было предположение, что в городе что-то горит, но по данным регионального МЧС ни одного серьезного пожара в Волгограде и окрестностях в данный момент нет.
В городском управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды рассказали, что жалоба на смог поступила на севере Волгограда и туда была отправлена передвижная лаборатория.
Прошлым летом в новостях сообщалось о том, как Волгоград накрыло ядовитым смогом неизвестного происхождения.
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