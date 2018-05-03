В Омске спустили на воду плавучую пожарную часть

Как рассказали в пресс-службе МЧС, в судоходный период пожарный катер — незаменимый помощник, так как у него никогда не заканчивается вода, поскольку забирает её напрямую из Иртыша. Катер особенно необходим, когда пожар случается в труднодоступной местности, например, на островах, в парках или лесных массивах по берегам реки, куда не доберётся автомобильная техника. Личный состав пожарного катера готов не только ликвидировать возгорания, но и оказывать другую помощь населению, в частности, в поисковых работах.

Кроме того, техника активно задействуется для обеспечения безопасности в дни больших праздников, когда используются салюты. Работники катера патрулируют прибрежную зону, чтобы предотвратить возгорания от искр салюта.