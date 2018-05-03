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В Омске спустили на воду плавучую пожарную часть
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В Омске спустили на воду плавучую пожарную часть 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Обновлённый пожарно-спасательный катер спустили на воду в акватории Иртыша. Техника принадлежит ГУ МЧС России по Омской области и в весенне-летний период обеспечивает пожарную безопасность горожан.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, в судоходный период пожарный катер — незаменимый помощник, так как у него никогда не заканчивается вода, поскольку забирает её напрямую из Иртыша. Катер особенно необходим, когда пожар случается в труднодоступной местности, например, на островах, в парках или лесных массивах по берегам реки, куда не доберётся автомобильная техника. Личный состав пожарного катера готов не только ликвидировать возгорания, но и оказывать другую помощь населению, в частности, в поисковых работах.
Кроме того, техника активно задействуется для обеспечения безопасности в дни больших праздников, когда используются салюты. Работники катера патрулируют прибрежную зону, чтобы предотвратить возгорания от искр салюта.
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