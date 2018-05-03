Дороги в центре Казани перекроют уже сегодня 

3 мая в центре Казани ограничат движение. Это связано с подготовкой ко Дню Победы. Ограничение будет действовать с 18:00 до 00:00.
Дороги перекроют на следующих участках:
площадь Тысячелетия — от ул. Профсоюзная до ул. Батурина;
проезд между цирком и стадионом Центральный;
ул. Декабристов — от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима;
ул. Декабристов — от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия;
ул. Кремлевская набережная;
ул. Лево-Булачная — от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского;
ул. Право-Булачная — от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского;
ул. Ташаяк — от ул. Московская до площади Тысячелетия.
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