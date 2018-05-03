27-летний житель Пермского края спас на пожаре двух человек

Молодой человек из Чусовского района спас из огня двух соседей.

МЧС по Пермскому краю рассказали, что пожар произошёл жилом доме, расположенном в посёлке Центральный. Возгорание заметил 27-летний молодой человек, который живёт по соседству. Он сообщил о пожаре в дежурную часть, а затем сам зашёл в горящий дом, чтобы спасти людей. Мужчина разбудил одного из соседей и тот сам выбрался через окно. Ещё одного человека он вынес на руках. Сейчас один из спасенных находится в реанимации районной больницы с ожогом тела на площади 50% тела. Третьего жильца дома спасти не удалось — 63-летний мужчина скончался.

В тушении горящего дома участвовали 17 пожарных и 5 единиц техники. На то, чтобы ликвидировать возгорание понадобилось больше часа. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.