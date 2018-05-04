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В орловской деревне на пожаре погиб 40-летний мужчина
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В орловской деревне на пожаре погиб 40-летний мужчина 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
В 4.34 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Черкасской Кромского района.
К моменту прибытия пожарных дом полностью горел открытым пламенем. В 5.20 спасатели нашли тело 40-летнего мужчины.
В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, а также сгорела крыша и обрушились перекрытия. Кроме того, выгорела изнутри пристройка на площади 25 квадратных метров, сгорела и обрушилась кровля.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 41 раз, из них 34 выезда — на тушение пожаров.
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