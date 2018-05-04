В орловской деревне на пожаре погиб 40-летний мужчина

В 4.34 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Черкасской Кромского района.

К моменту прибытия пожарных дом полностью горел открытым пламенем. В 5.20 спасатели нашли тело 40-летнего мужчины.

В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, а также сгорела крыша и обрушились перекрытия. Кроме того, выгорела изнутри пристройка на площади 25 квадратных метров, сгорела и обрушилась кровля.