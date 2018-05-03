В Кромском районе в огне погиб мужчина

Сегодня, 3 мая, огонь охватил жилой дом в деревне Черкасская. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 4:35.

Прибывшие на место пожарные обнаружили в здании тело 40-летнего мужчины. Борьба с огнем продолжалась несколько часов. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

За прошедшие выходные и праздничные дни пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 263 раз, из них 223 — на ликвидацию возгораний, 40 — на различные происшествия, сообщает ГУ МЧС России по региону.