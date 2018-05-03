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В Кромском районе в огне погиб мужчина
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В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы

В Кромском районе в огне погиб мужчина 

РИА 57 55 минут назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 3 мая, огонь охватил жилой дом в деревне Черкасская. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 4:35.
Прибывшие на место пожарные обнаружили в здании тело 40-летнего мужчины. Борьба с огнем продолжалась несколько часов. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливаются.
За прошедшие выходные и праздничные дни пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 263 раз, из них 223 — на ликвидацию возгораний, 40 — на различные происшествия, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Сообщение В Кромском районе в огне погиб мужчина появились сначала на РИА 57.
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