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В Вятских Полянах сгорели три машины
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В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы

В Вятских Полянах сгорели три машины 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
3 мая 2018 года, в 01-38 в Вятских Полянах во время стоянки загорелась иномарка.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области, в микрорайоне Центральный города Вятские Поляны во время стоянки произошел пожар в автомобиле Kia Picanto.
В результате выгорел салон, обгорело лакокрасочное покрытие машины по всей площади. Огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили Chevrolet Niva и Ford Focus 2. У них обгорели лакокрасочное покрытие и салон на площади 4 кв. м.
В тушении пожара участвовали 2 пожарных расчета. В настоящее время причина и ущерб устанавливаются.
Фото — Я люблю Вятские Поляны (vk.com)
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