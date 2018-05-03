В Вятских Полянах сгорели три машины

3 мая 2018 года, в 01-38 в Вятских Полянах во время стоянки загорелась иномарка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области , в микрорайоне Центральный города Вятские Поляны во время стоянки произошел пожар в автомобиле Kia Picanto.

В результате выгорел салон, обгорело лакокрасочное покрытие машины по всей площади. Огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили Chevrolet Niva и Ford Focus 2. У них обгорели лакокрасочное покрытие и салон на площади 4 кв. м.

В тушении пожара участвовали 2 пожарных расчета. В настоящее время причина и ущерб устанавливаются.

Фото — Я люблю Вятские Поляны (vk.com)