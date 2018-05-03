В России начал работать новый национальный стандарт пожарной безопасности

Принятый в апреле новый национальный стандарт пожарной безопасности начал действовать в России с 1 мая 2018 года. Документ был принят после трагедии в кемеровском Торговом центре «Зимняя вишня», когда в пожаре погибли 64 человека, в том числе дети.

Основным требованием по новому документу стало проведение регулярных проверок систем оповещения о пожаре, устройств управления эвакуацией и средств его тушения. Таким образом, регулярному контролю теперь подлежат автоматические установки пожаротушения, автономные установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией, системы противодымной защиты, а также внутренние противопожарные водопроводы.

Известно, что сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией необходимо будет проверять раз в квартал. Системы тушения и водопровод будут проверять раз в полгода. Отвечать за организацию и проведение проверок предстоит собственнику здания.