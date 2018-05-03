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В России начал работать новый национальный стандарт пожарной безопасности
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В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы

В России начал работать новый национальный стандарт пожарной безопасности 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Принятый в апреле новый национальный стандарт пожарной безопасности начал действовать в России с 1 мая 2018 года. Документ был принят после трагедии в кемеровском Торговом центре «Зимняя вишня», когда в пожаре погибли 64 человека, в том числе дети.
Основным требованием по новому документу стало проведение регулярных проверок систем оповещения о пожаре, устройств управления эвакуацией и средств его тушения. Таким образом, регулярному контролю теперь подлежат автоматические установки пожаротушения, автономные установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией, системы противодымной защиты, а также внутренние противопожарные водопроводы.
Известно, что сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией необходимо будет проверять раз в квартал. Системы тушения и водопровод будут проверять раз в полгода. Отвечать за организацию и проведение проверок предстоит собственнику здания.
«Федеральное агентство новостей» ранее писало, что СК РФ назначил новые экспертизы в рамках уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. К их проведению привлечены ведущие российские исследовательские учреждения.
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