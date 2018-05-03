В Сочи ищут двух туристов, пропавших в горах

СОЧИ , 3 мая — РИА Новости . Спасатели Сочи вторые сутки ведут поиски туристов, один из которых потерялся на хребте Алек, второй — в районе горы Сахарная, сообщает в четверг пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России

По данным ведомства, сообщение о первом потерявшемся мужчине поступило спасателям 2 мая в 12.00 мск от его супруги. Женщина рассказала, что на выходных они компанией из четырех человек отправились в поход в район хребта Алек, позже туристы разделились на две группы и пошли в разных направлениях. Женщина с мужем хотели выйти к реке Ац, но на одном из горных спусков мужчина покатился по склону и упал в обрыв. Самостоятельный поиск мужчины результатов не принес, телефоны других участников группы были вне зоны доступа.

"Переночевав в лесу, женщина вернулась к месту, где была телефонная связь и обратилась за помощью к спасателям. На поисковые работы спасатели ЮРПСО МЧС России выдвинулись двумя группами. Первая группа вела поиск в районе верхнего каньона реки Ац, вторая — двигалась вдоль Холодной балки. На данный момент поиск 39-летнего сочинца продолжается", — говорится в сообщении МЧС.

Параллельно с данными работами спасатели ведут поиск молодого человека, пропавшего в районе горы Сахарная. Информация о пропаже мужчины поступила спасателям 2 мая в 16.20 мск от оперативного дежурного УВД по Сочи. Как говорится в сообщении спасателей, трое туристов отправились в поход по хребту Прохладный к горе Сахарная, во время подъема один из участников группы обогнал своих товарищей и потерялся.

"Никто из туристов парня не видел, его телефон также оказался недоступен. После самостоятельного пятичасового поиска друзья пропавшего обратились за помощью к спасателям. По предварительной информации, потерявшийся турист приехал в Сочи из другого города. Поиск молодого человека продолжается", — уточняет пресс-служба МЧС.