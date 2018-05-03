Оздоровительный центр с баней и открытыми террасами построили на востоке Москвы

В столичном районе Косино-Ухтомский построили многофункциональный комплекс с оздоровительным центром, он находится поблизости от жилых корпусов микрорайона Кожухово, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Комплекс общей площадью 4,3 тысячи квадратных метров возведен на пустовавшем прежде земельном участке вблизи крупного жилого массива. Сейчас на территории проводятся работы по благоустройству, он готовится к вводу в ближайшее время», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин

Внешняя архитектурная композиция основана на сочетании витражей и фасадов земляных оттенков. На подземном этаже оборудована парковка для 24 машин и автомойка. Первый и второй этажи здания отдадут под торговые помещения, а сам оздоровительный центр разместили на третьем этаже с открытыми террасами.

Для посетителей обустроили баню, сауну, зал с купелью и душевыми, процедурные кабинеты, ресторан и бар. Около здания сделана еще одна парковка на 30 машино-мест, в том числе для маломобильных граждан.