В больнице остались четверо пострадавших от взрыва газа на Эльмаше

Двоих из троих детей, пострадавших от взрыва газа в доме в переулке Черноморском на Эльмаше, осмотрели медики ДГБ № 9 и почти сразу отпустили домой. Одну девочку с легкой степенью отравления продуктами горения пока оставили в больнице под наблюдением невролога, сообщили в Горздраве Екатеринбурга.

Трое взрослых, которые после происшествия попали в горбольницу № 40, пока остаются в отделении. Сильнее всего пострадала 78-летняя женщина, она ещё находится в реанимации с поверхностными ожогами и термическим поражением верхних дыхательных путей. Однако, как сказали в пресс-службе больницы, у нее положительная динамика.

Других пациентов из дома на Эльмаше — пожилую пару (супругам по 92 года) — перевели из реанимации в палату. Когда их выпишут, врачи пока не говорят, но уверяют, что они идут на поправку.

Напомним, взрыв газа в доме в переулке Черноморском, 2 произошел утром 1 мая. По имеющимся данным, накануне сотрудники газовой службы отключили плиту в квартире на 7-м этаже, но хозяйка квартиры самостоятельно решила подключить газ, после чего и произошёл взрыв. Мы собирали информацию о произошедшем в режиме онлайн.

Одна из секций дома по-прежнему отключена от газоснабжения.

— Решается вопрос с управляющей компанией, чтобы все собственники были на месте, — сообщили в пресс-службе Екатеринбурггоргаза. — Надо, чтобы конструкции проверили на безопасность, вентиляционные каналы проверила специализированная организация. Как быстро это получится сделать, зависит от общего взаимодействия всех.