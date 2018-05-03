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В больнице остались четверо пострадавших от взрыва газа на Эльмаше
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В больнице остались четверо пострадавших от взрыва газа на Эльмаше 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Двоих из троих детей, пострадавших от взрыва газа в доме в переулке Черноморском на Эльмаше, осмотрели медики ДГБ № 9 и почти сразу отпустили домой. Одну девочку с легкой степенью отравления продуктами горения пока оставили в больнице под наблюдением невролога, сообщили в Горздраве Екатеринбурга.
Трое взрослых, которые после происшествия попали в горбольницу № 40, пока остаются в отделении. Сильнее всего пострадала 78-летняя женщина, она ещё находится в реанимации с поверхностными ожогами и термическим поражением верхних дыхательных путей. Однако, как сказали в пресс-службе больницы, у нее положительная динамика.
Других пациентов из дома на Эльмаше — пожилую пару (супругам по 92 года) — перевели из реанимации в палату. Когда их выпишут, врачи пока не говорят, но уверяют, что они идут на поправку.
Напомним, взрыв газа в доме в переулке Черноморском, 2 произошел утром 1 мая. По имеющимся данным, накануне сотрудники газовой службы отключили плиту в квартире на 7-м этаже, но хозяйка квартиры самостоятельно решила подключить газ, после чего и произошёл взрыв. Мы собирали информацию о произошедшем в режиме онлайн.
Одна из секций дома по-прежнему отключена от газоснабжения.
— Решается вопрос с управляющей компанией, чтобы все собственники были на месте, — сообщили в пресс-службе Екатеринбурггоргаза. — Надо, чтобы конструкции проверили на безопасность, вентиляционные каналы проверила специализированная организация. Как быстро это получится сделать, зависит от общего взаимодействия всех.
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