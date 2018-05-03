Mazda вспыхнула на ходу вместе с ребенком

Инцидент произошел утром 3 мая в микрорайоне Молодежный, сообщает «АвтоБердск».

По словам автоледи, она ехала по улице Красная Сибирь в сторону ДК «Родина», когда почувствовала, что машина горит.

Женщина свернула на парковку и первым делом извлекла из салона ребенка, пристегнутого к детскому креслу. Благодаря грамотным действиям, обошлось без жертв. Прибывшие пожарные потушили горящий автомобиль.

Впрочем, нескольких минут хватило, чтобы легковушка выгорела полностью. Также досталось и Skoda, рядом с которой припарковалась водительница. Причины пожара выясняются.

Пользователи соцсетей, разбирающиеся в устройстве автомобилей, предположили, что возгорание началось с замыкания проводки рядом с топливным насосом. Многих возмутило, что владелица горящего авто припарковалась вплотную к чужому автомобилю.

«Чувствует, что машина горит — а дай-ка я ее припаркую рядом с другой. Гореть чтобы одной не обидно было. Два метра дальше проехать — дело секунды», — заметили подписчики паблика «Инцидент Новосибирск ».

В марте прошлого года на трассе М-52 в Искитимском районе в Toyota Premio заживо сгорели два человека. Легковушка столкнулась с грузовиком, после чего вспыхнула. Водитель и пассажир не смогли покинуть салон.