Двое детей в Саратове отравились угарным газом

Надышавшиеся вредными веществами несовершеннолетние были доставлены в лечебное учреждение.

Как сообщили интернет-изданию в областной службе спасения, несчастный случай произошел 1 мая в старом жилом доме, расположенном недалеко от вокзала на 3-м Мурманском проезде.

Судя по всему, в квартире, оборудованной газовой колонкой, случилась утечка газа. К счастью, симптомы отравления удалось вовремя распознать и вызвать скорую медицинскую помощь. В итоге отравление угарным газом было констатировано у 34-летний хозяйки квартиры и ее двоих детей — 2-х и 10-ти лет. В настоящий момент все пострадавшие находятся под присмотром врачей.