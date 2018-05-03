Ещё
Двое детей в Саратове отравились угарным газом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы

Двое детей в Саратове отравились угарным газом 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Надышавшиеся вредными веществами несовершеннолетние были доставлены в лечебное учреждение.
Как сообщили интернет-изданию в областной службе спасения, несчастный случай произошел 1 мая в старом жилом доме, расположенном недалеко от вокзала на 3-м Мурманском проезде.
Судя по всему, в квартире, оборудованной газовой колонкой, случилась утечка газа. К счастью, симптомы отравления удалось вовремя распознать и вызвать скорую медицинскую помощь. В итоге отравление угарным газом было констатировано у 34-летний хозяйки квартиры и ее двоих детей — 2-х и 10-ти лет. В настоящий момент все пострадавшие находятся под присмотром врачей.
Новости Саратова: последние новости
Из торгового центра Саратова срочно эвакуировали людей Во время эвакуации ТЦ «Тау Галерея» в Саратове охрана сеяла панику Интернет шокировала фотография жарящих шашлык во время пожара саратовцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель559
Полномочия Медведева передадут Кудрину976
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка109
Еще один мессенджер заблокируют в России288
Порошенко удивил новым меню силовиков61
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение