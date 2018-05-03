Пожарные спасли из горящей кухни мужчину

Ночью минувшего понедельника, 30 апреля, на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании летней кухни в деревне Балчик Покровского района.

На момент прибытия караула строение горело открытым пламенем, была угроза распространения огня на рядом стоящие постройки. В ходе разведки звеном газодымозащитников был обнаружен и спасен 40-летний мужчина. Бригадой скорой медицинской помощи он доставлен в Покровскую ЦРБ.

В результате пожара сгорела и обрушилась кровля, летняя кухня выгорела изнутри на площади 20 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области