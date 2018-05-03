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Пожарные спасли из горящей кухни мужчину
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Пожарные спасли из горящей кухни мужчину 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Ночью минувшего понедельника, 30 апреля, на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании летней кухни в деревне Балчик Покровского района.
На момент прибытия караула строение горело открытым пламенем, была угроза распространения огня на рядом стоящие постройки. В ходе разведки звеном газодымозащитников был обнаружен и спасен 40-летний мужчина. Бригадой скорой медицинской помощи он доставлен в Покровскую ЦРБ.
В результате пожара сгорела и обрушилась кровля, летняя кухня выгорела изнутри на площади 20 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
Сообщение Пожарные спасли из горящей кухни мужчину появились сначала на РИА 57.
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